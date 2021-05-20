Факты ICTV — Выпуск 21:10 (20.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию; Пакистан заинтересовался украинскими танками. На смотрины в Украину приехал тамошний генерал; украинцы берут больше кредитов. С чем это связано и как не попасть в долговую яму; Верховная Рада назначила трех министров.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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