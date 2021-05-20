Факти ICTV – Випуск 21:10 (20.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Володимир Зеленський провів велику прес-конференцію; Пакистан зацікавився українськими танками. На оглядини до України приїхав тамтешній генерал; українці беруть більше кредитів. З чим це пов’язано та як не потрапити у боргову яму; Верховна Рада призначила трьох міністрів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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