Факты ICTV — Выпуск 21:10 (21.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смягчения карантинных требований, как страна будет выходить из изоляции вспышка коронавируса в общежитии на Киевщине, есть умершие; из-за карантина без работы остались более 2 млн украинцев, как работнику защитить себя во время кризиса.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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