Факти ICTV – Випуск 21:10 (21.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пом’якшення карантинних вимог, як країна виходитиме з ізоляції; спалах коронавірусу в гуртожитку на Київщині, є померлі; через карантин без роботи залишилися понад 2 млн українців, як працівникові захистити себе під час кризи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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