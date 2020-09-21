Факты ICTV — Выпуск 21:10 (21.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: советы ученых о том, как остановить распространение коронавируса; в Харькове критическая ситуация с медучреждениями, в которых принимают больных коронавирусом; огромные пробки и километровые очереди из машин на границе между Украиной и Беларусью; карантинные стартапы, как заработать денег в условиях тотальной пандемии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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