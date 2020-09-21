Факти ICTV – Випуск 21:10 (21.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: поради вчених про те, як зупинити розповсюдження коронавірусу; у Харкові критична ситуація з медзакладами, в яких приймають хворих на коронавірус; величезні затори та кілометрові черги з машин на кордоні між Україною та Білоруссю; карантинні стартапи, як заробити грошей в умовах тотальної пандемії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.