Факты ICTV — Выпуск 21:10 (22.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: карантин в Украине продлили до 11 мая, количество заболевших в стране растет; медикам обещали доплаты, почему обещанные деньги не доходят до врачей; рынок труда на карантине, какие профессии сейчас имеют доходы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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