Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: карантин в Україні подовжили до 11 травня, кількість хворих в країні зростає; медикам обіцяли доплати, чому обіцяні гроші не доходять до лікарів; ринок праці на карантині, які професії зараз мають доходи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.