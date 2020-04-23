Факты ICTV — Выпуск 21:10 (23.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новый очаг возгорания появился в Киевской области — горело 2 гектара леса в Бородянском районе; за сутки в Украине больше всего новых больных со времени эпидемии; Россия вышла на второе место в мире после США по количеству зараженных; в Украину из Италии вернулись медики, работавшие в провинции Марке.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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