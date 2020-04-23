Факти ICTV – Випуск 21:10 (23.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: новий осередок займання з’явився на Київщині – горіло 2 гектари лісу в Бородянськьому районі; за добу в Україні найбільше нових хворих з часу епідемії; Росія вийшла на друге місце у світі після США за кількістю заражених; в Україну з Італії повернулись медики, які працювали в провінції Марке.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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