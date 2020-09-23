Факты ICTV — Выпуск 21:10 (23.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: тайная инаугурация Лукашенко — кто присутствовал и как на это отреагировали белорусы; мир возвращается к жесткому карантину, количество новых инфицированных и госпитализированных в тяжелом состоянии увеличивается; где заряжать машину и действительно ли эта покупка поможет сэкономить кучу денег.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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