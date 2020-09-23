Факти ICTV – Випуск 21:10 (23.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: таємна інавгурація Лукашенка – хто був присутній і як на це відреагували білоруси; світ повертається до жорстких карантинних обмежень, кількість нових інфікованих та госпіталізованих у важкому стані збільшується; де заряджати машину і чи справді ця покупка допоможе зекономити купу грошей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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