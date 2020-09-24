Факты ICTV — Выпуск 21:10 (24.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: изменение карантинных зон в Украине, какие области требуют более жестких ограничений, а какие могут немного расслабиться; тайная инаугурация Лукашенко, кто из лидеров государств признал победу диктатора; Россию нервируют совместные учения НАТО и Украины, альянс отвечает на провокации Кремля.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.