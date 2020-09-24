Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: зміна карантинних зон в Україні, які області потребують більш жорстких обмежень, А які можуть трохи розслабитись; таємна інавгурація Лукашенка, хто з лідерів держав визнав перемогу диктатора; Росію нервують спільні навчання НАТО та України, альянс відповідає на провокації Кремля.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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