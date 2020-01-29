Факты ICTV – Выпуск 21:10 (29.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: австралийцы выселяют на отдельный остров своих граждан, вернувшихся из Китая; Укрпочта рассказала как принимает посылки с Поднебесной; штормовое предупреждение в Украине; газ для населения снова подешевел.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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