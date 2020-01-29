Факти ICTV – Випуск 21:10 (29.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: австралійці відселяють на окремий острів своїх громадян, що повернулися з Китаю; Укрпошта розповіла як приймає посилки з Піднебесної; штормове попередження в Україні; газ для населення знову подешевшав.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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