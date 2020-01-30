Факты ICTV – Выпуск 21:10 (30.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киев прилетели украинцы из Китая; безопасна ли бракованная броня, которую использовали для изготовления БТРов для наших военных; 3 млрд грн задолжали украинские госпредприятия своим рабочим.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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