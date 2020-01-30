Факти ICTV – Випуск 21:10 (30.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: до Києва прилетіли українці з Китаю; чи безпечна бракована броня, яку використали для виготовлення БТРів для наших військових; 3 млрд грн заборгували українські держпідприємства своїм робітникам.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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