Факты ICTV — Выпуск 21:10 (30.09.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: четвертый день боев за Нагорный Карабах; черные ящики с самолета Ан-26, упавшего у Чугуева расшифровали; Витольд Фокин больше не будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске; наши военные помогают пожарным тушить в Луганской области лесные пожары.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2020-09-30
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