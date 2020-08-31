Факты ICTV — Выпуск 21:10 (31.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине более 2 тыс. новых инфицированных и вчетверо больше госпитализированных; украинские школы и ВУЗы начинают учебный год по новым правилам; уникальный клад, а это монеты времен Владимира Великого, на днях нашли на Житомирщине уже в городском краеведческом музее.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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