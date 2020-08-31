Факти ICTV – Випуск 21:10 (31.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні понад 2 тис. нових інфікованих і вчетверо більше госпіталізованих; українські школи та ВИШі розпочинають навчальний рік за новими правилами; унікальний скарб, а це монети часів Володимира Великого, які днями знайшли на Житомирщині вже у міському краєзнавчому музеї.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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