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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (09.02.2022)

Олена Фроляк

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в правительстве оценили военную помощь, оказанную Украине из-за российской агрессии, в полтора миллиарда долларов; в Полтаве резонансный суд, семья погибшего АТОвца — капитана СБУ Геннадия Беличенко вынуждена судиться из-за предоставленной государством земли; с сегодняшнего дня все нерастаможенные евробляхи будут считаться нарушением, штрафы от 170 грн до 170 тыс.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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