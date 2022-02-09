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Факти ICTV — Випуск 21:10 (09.02.2022)

Олена Фроляк

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в уряді оцінили військову допомогу, надану заходом Україні через російську агресію, на півтора мільярда доларів; у Полтаві резонансний суд, родина загиблого АТОвця – капітана СБУ Геннадія Біліченка змушена судитись через надану державою землю; відсьогодні всі нерозмитнені євробляхи вважатимуться порушенням, штрафи від 170 грн до 170 тис.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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