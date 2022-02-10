Факты ICTV — Выпуск 21:10 (10.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: цены на горючее в Украине снова растут. Беларусь заблокировала поставки нам литовского горючего и угрожает совсем остановить продажу белорусского; минские договоренности. Почему Россия их уже 7 лет читает по-своему и что следует сделать, чтобы там прописаны пункты выполняла агрессорка.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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