Факти ICTV — Випуск 21:10 (10.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ціни на пальне в Україні знову ростуть. Білорусь заблокувала постачання нам литовського пального та погрожує зовсім зупинити продаж білоруського; мінські домовленості. Чому Росія їх вже 7 років читає по-своєму і що варто зробити, аби прописані там пункти виконувала агресорка.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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