Факты ICTV — Выпуск 21:10 (17.01.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.01.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество больных коронавирусом в Украине стремительно увеличивается; работодателей, которые не подадут на военный учет женщин, не будут штрафовать; главнокомандующий Вооруженными силами Украины Генерал-лейтенант Валерий Залужный об агрессии России; в Нидерландах национальный день тюльпанов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.