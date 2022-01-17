Факти ICTV — Випуск 21:10 (17.01.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.01.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко збільшується; роботодавців, які не подадуть на військовий облік жінок, не штрафуватимуть; головнокомандувач Збройних сил України Генерал-лейтенант Валерій Залужний про агресію Росії; у Нідерландах національний день тюльпанів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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