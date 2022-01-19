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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (19.01.2022)

Оксана Гутцайт

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.01.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение украинцам, в котором рассказал о войне на Донбассе и возможном вторжении России; Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой; Петру Порошенко Печерский суд Киева избрал меру пресечения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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