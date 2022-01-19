Факти ICTV — Випуск 21:10 (19.01.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.01.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення українцям, у якому розповів про війну на Донбасі та можливе вторгнення Росії; Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та міністром Закордонних справ Дмитром Кулебою; Петру Порошенку Печерський суд Києва обрав запобіжний захід.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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