Факты ICTV – Выпуск 6:45 (03.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого НАБУ подозревает в схемах с контрабандой на таможне – вышел из СИЗО. Он внес залог 70 млн грн; впервые за несколько месяцев на передовой почти идеальная тишина. Так утверждают в штабе ООС; Россия отказалась выдать Нидерландам боевика Владимира Цемаха – подозреваемого в причастности к сбиванию самолета рейса MH17 на Донбассе.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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