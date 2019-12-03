Факти ICTV – Випуск 6:45 (03.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого НАБУ підозрює у схемах з контрабандою на митниці – вийшов із СІЗО. Він вніс заставу 70 млн грн; уперше за кілька місяців на передовій майже ідеальна тиша. Так стверджують у штабі ООС; Росія відмовилася видати Нідерландам бойовика Володимира Цемаха – підозрюваного у причетності до збиття літака рейсу MH17 на Донбасі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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