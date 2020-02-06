Факты ICTV – Выпуск 6:45 (06.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: глава СБУ прокомментировал ситуацию вокруг обысков в редакции программы Секретные материалы; Россия использует Украину для испытаний кибератак; сенат Соединенных Штатов не объявил импичмент президенту Дональду Трампу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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