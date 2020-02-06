Факти ICTV – Випуск 6:45 (06.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: голова СБУ прокоментував ситуацію довкола обшуків у редакції програми Секретні матеріали; Росія використовує Україну для випробувань кібератак; сенат Сполучених Штатів не оголосив імпічмент президентові Дональду Трампу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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