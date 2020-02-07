Факты ICTV – Выпуск 6:45 (07.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: автобус Горловка-Севастополь перевернулся на неподконтрольной территории; из-за коронавируса в порту Одессы меряют температуру всем экипажам судов, прибывающих в город; Лондон снимет часть торговых санкций из России.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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