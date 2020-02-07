Факти ICTV – Випуск 6:45 (07.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: автобус Горлівка-Севастополь перекинувся на непідконтрольній території; через коронавірус в порту Одеси міряють температуру всім екіпажам суден, що прибувають до міста; Лондон зніме частину торговельних санкцій з Росії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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