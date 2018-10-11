Факты ICTV – Выпуск 6:45 (11.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Востоке страны на протяжении минувших суток погибли двое украинских военных; тем временем пожар на арсенале вблизи Ични ликвидировано; будет ли Томос для украинской церкви узнаем уже сегодня.

Опубликовано Октябрь, 11 в 10:27



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