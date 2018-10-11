Факты ICTV – Выпуск 6:45 (11.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Востоке страны на протяжении минувших суток погибли двое украинских военных; тем временем пожар на арсенале вблизи Ични ликвидировано; будет ли Томос для украинской церкви узнаем уже сегодня.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-11
Теги: Факты 6.45, Факти рокуЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.