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Факты ICTV – Выпуск 6:45 (11.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Востоке страны на протяжении минувших суток погибли двое украинских военных; тем временем пожар на арсенале вблизи Ични ликвидировано; будет ли Томос для украинской церкви узнаем уже сегодня.

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