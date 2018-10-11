Факти ICTV – Випуск 6:45 (11.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Сході країни впродовж минулої доби загинули двоє українських військових; тим часом пожежу на арсеналі поблизу Ічні ліквідовано; чи буде Томос для української церкви дізнаємося вже сьогодні.

Опубліковано Жовтень, 11 в 10:27



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