Факты ICTV — Выпуск 6:45 (15.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина требует обмена всех на всех и не закреплять особый статус Донбасса в Конституции, — заявили члены украинской делегации во время заседания Трехсторонней контактной группы в онлайн-формате; арестованных в Ливии 14 украинских моряков, которые накануне объявили голодовку, могут перевести под домашний арест, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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