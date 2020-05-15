Факти ICTV – Випуск 6:45 (15.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна вимагає обміну всіх на всіх і не закріплюватиме особливий статус Донбасу в Конституції, – заявили члени української делегації під час засідання Тристоронньої контактної групи в онлайн-форматі; арештованих в Лівії 14 українських моряків, які напередодні оголосили голодування, можуть перевести під домашній арешт, заявили у Міністерстві закордонних справ України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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