Факты ICTV – Выпуск 6:45 (15.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: судебную реформу, которую раскритиковал Совет Европы, президент Владимир Зеленский обсудил с послами стран Большой семерки накануне вечером; развести войска по всей линии соприкосновения в Донбассе и как можно быстрее – требует теперь Путин.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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