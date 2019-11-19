Факты ICTV – Выпуск 6:45 (19.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинские позиции близ села Сизое на Луганщине обстреляли со стороны России, один украинский защитник серьезно ранен; три украинские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу захваченные в прошлом году Россией в Керченском проливе, уже направляются в Одессу; Европа считает, что парламентские выборы в Беларуси, прошедшие в эти выходные ни были честными.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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