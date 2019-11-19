Факти ICTV – Випуск 6:45 (19.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українські позиції поблизу села Сизе на Луганщині обстріляли з боку Росії, один український захисник серйозно поранений; три українські кораблі Нікополь, Бердянськ та буксир Яни Капу захоплені торік Росією у Керченській протоці, вже прямують до Одеси; Європа вважає, що парламентські вибори у Білорусі, що пройшли цими вихідними не були чесними.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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