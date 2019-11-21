Факты ICTV – Выпуск 6:45 (21.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина потребует от России, чтобы та вернула вооружение, которое исчезло из захваченных военных кораблей; 20 ноября на Востоке Украины ранены шесть наших военных, боевики три раза нарушали режим тишины; народный депутат из фракции Слуга народа Роман Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции на время проверки информации о его судимости.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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