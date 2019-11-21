Факти ICTV – Випуск 6:45 (21.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна вимагатиме від Росії, щоб та повернула озброєння, яке зникло із захоплених військових кораблів; 20 листопада на Сході України поранено шістьох наших військових, бойовики три рази порушували режим тиші; народний депутат із фракції Слуга народу Роман Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції на час перевірки інформації про його судимість.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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