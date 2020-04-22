Факты ICTV — Выпуск 6:45 (22.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 2020 год станет одним из самых жарких на планете. Об этом заявили ученые занимающиеся наблюдениями за изменениями климата на планете; он-лайн выступают уже не только поп и рок-звезды. Дистанционно музыканты играют Моцарта.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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