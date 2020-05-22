Факты ICTV — Выпуск 6:45 (22.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: командир батальона Луганск-1 Сергей Губанов получил звание Героя Украины посмертно, соответствующий указ накануне подписал Владимир Зеленский; изменения в деле Павла Шеремета, всем трем задержанным изменили подозрения, а организаторами убийства журналиста следствие называет неустановленных лиц; Польша ослабила карантинные требования для украинских сезонных рабочих.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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