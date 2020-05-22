Факти ICTV – Випуск 6:45 (22.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: командир батальйону Луганськ-1 Сергій Губанов отримав звання Героя України посмертно, відповідний указ напередодні підписав Володимир Зеленський; зміни у справі Павла Шеремета, усім трьом затриманим змінили підозри, а організаторами вбивства журналіста слідство називає невстановлених осіб; Польща послабила карантинні вимоги для українських сезонних робітників.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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