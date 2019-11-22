Факты ICTV – Выпуск 6:45 (22.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в районе разведения сил вблизи Богдановки и Петровского в Донецкой области работники ГСЧС начали демонтаж блиндажей; тысячи людей пришли накануне на столичный Майдан Независимости на вече ко Дню Достоинства и Свободы; в одесском аэропорту накануне вечером аварийно сел турецкий самолет, следовавший из Стамбула.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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