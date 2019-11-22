Факти ICTV – Випуск 6:45 (22.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у районі розведення сил поблизу Богданівки та Петрівського на Донеччині працівники ДСНС почали демонтаж бліндажів; тисячі людей прийшли напередодні на столичний майдан Незалежності на віче до Дня Гідності та Свободи; в одеському аеропорту напередодні увечері аварійно сів турецький літак, який прямував зі Стамбула.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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