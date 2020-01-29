Факты ICTV – Выпуск 6:45 (29.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: департаменты здравоохранения разрабатывают маршруты госпитализации пациентов в случае распространения в Украине коронавируса из Китая – такую задачу поставили в министерстве здравоохранения; в Украине скандал из-за российского кино в автобусе. Водитель отказался выключить российский сериал и высадил прямо на дороге двух волонтерок, которые возвращались с похорон военного в Луцке.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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